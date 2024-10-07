فوز قيس سعيّد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 69ر90 بالمائة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الاثنين عن فوز المرشح قيس سعيّد (مستقل) في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90 فاصل 69 في المائة، مشيرا الى ان النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت 28 فاصل 8 في المائة.



وقال بوعسكر خلال ندوة صحفية في قصر المؤتمرات بالعاصمة للاعلان عن النتائج الأولية ان المترشح سعّيد (المرشح رقم 3) ،تحصل إثر فرز الاصوات وتجميعها ، على 2 مليون و 438 ألفا و 954 صوتا في حين بلغ مجموع الاصوات التي حصدها المترشح العياشي زمّال (المرشح رقم 1) 197 ألفا و 551 صوتا (بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة) اما المترشح زهير المغزاوي (مرشح رقم 2) فحلّ ثالثا بمجموع 52 ألفا و 903 صوتا (بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة).





واوضح بوعسكر أن مجلس الهيئة صادق باجماع أعضائه على "فوز المرشح قيس سعيد (66 عاما) بأغلبية أصوات الناخبين وفوزه من الدور الاول من الانتخابات الرئاسية".وسبق لقيس سعيد أن فاز في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت في اكتوبر 2019 كمستقل بعد خوضه لدور ثان، بنسبة قاربت 73 بالمائة من الأصوات.وجرت الانتخابات في تونس امس الاحد في 9669 مكتب اقتراع في كامل تراب الجمهورية.وصوت التونسيون في الخارج ايام 4 و5 و6 من الشهر الجاري في 59 دولة.ومن المنتظر الإعلان عن "النتائج النهائية" لهذا الاستحقاق الرئاسي إثر انقضاء فترة الطعون امام محكمتي الاستئناف والتعقيب وفق مقتضيات التنقيحات الاخيرة لقانون الانتخابات و الاستفتاء ،وفق رئيس الهيئة.وشدد بوعسكر على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برهنت من خلال تنظيمها هذا الاستحقاق الرئاسي "قدرتها على تنظيم موعد انتخابي بهذا الحجم في وقت قصير" حسب تقديره، مضيفا أن الهيئة "تمسكت دوما في عملها بمبادئ الحياد والاستقلالية وتطبيق القانون على الجميع"، حسب قوله.ووفق المعطيات العامة المقدمة من قبل رئيس الهيئة، بلغ عدد الناخبين في تونس وخارجها 2 مليون و 808 ألفا و 548 ناخبا، وعقب عمليات الفرز تم احتساب 2 مليون و689 ألفا و 408 صوتا فقط. كما تم احصاء 34 ألفا و 187 ورقة بيضاء اما الاوراق الملغاة فأحصى بوعسكر 84 ألفا و 953 ورقة تصويت.وستتولى هيئة الانتخبات وفق رئيسها تعليق نتائج القرارات الصادرة بشأن هذه الانتخابات في 34 دائرة انتخابية (24 داخل تونس و 10 دوائر في الخارج).وبلغ العدد الجملي لمراكز ومكاتب الاقتراع التي جهزتها هيئة الانتخابات 5331 مركزا منها 5013 مركزا داخل تراب الجمهورية و 318 مركزا بالخارج موجودة أساسا في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ 59 دولة حول العالم وببعض المقرات الأخرى التي تحصّلت عليها الهيئة من بلدان الاعتماد.وسخّرت الهيئة إجمالا 10 آلاف و78 مكتب اقتراع منها 9669 مكتبا بالداخل و409 مكاتب خارج تراب الجمهورية. ويشرف 43 ألفا و676 عونا على مجمل مراكز ومكاتب الاقتراع.