نبيل حجي: التيار الديمقراطي سيطعن في قرار هيئة الانتخابات الخاص بشروط الترشح للرئاسية

لم يحسم حزب التيار الديمقراطي قراره بعد في المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها أو المقاطعة، وفقا للأمين العام للحزب نبيل حجي.



وقال حجي في برنامج le grand express ، على اذاعة Express FM اليوم الاربعاء 24 جويلية 2024، إن المجلس الوطني للحزب في انعقاد منذ الأسبوع الفارط، وهو في انتظار صدور القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاتخاذ قراره.





الطعن في قرار هيئة الانتخابات

وبالنسبة لدعم أحد المرشحين المستقلين على غرار الدكتور ذاكر لهيذب الذي كان ينتمي لحزب التيار الديمقراطي، قال نبيل حجي: “شخصيّا لا أرى فائدة من دعم مرشح مستقل ولا أرى حزبا جديا يدعم مرشحا مستقلا خاصة إذا لم يكن هناك توافق مسبق مع المرشح عن البرنامج والرؤى..”.وقال نبيل حجي إنه لا يمكن القول بأن المناخ الانتخابي سليم، منتقدا الشروط التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام المترشحين، من ذلك شرط جمع 10 آلاف تزكية في ظرف 3 أسابيع فقط، بالاضافة إلى شرط تقديم البطاقة عدد 3 حيث اعتبر أن ذلك “بدعة”، وفق تعبيره.وأضاف حجي أن حزب التيار الديمقراطي سيطعن في قرار هيئة الانتخابات الخاص بشروط الترشح لأنه يتضمن عديد الاخلالات خاصة أنه لا يمكن تنقيح القانون بقرار ترتيبي مهما كانت التعلات، وفق قوله.كما انتقد حجي ما قال إنه استعمال رئيس الجمهورية قيس سعيد لصفحة الرئاسة للاعلان عن ترشحه للانتخابات وعدم حياد مؤسسة التلفزة الوطنية، قائلا: “إن هناك تطبيع مع انحراف المسار الانتخابي”.