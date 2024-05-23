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في دفعة من القضايا... محاكمة شفيق جراية ...

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Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 17:41 قراءة: 0 د, 19 ث
      
نظرت اليوم هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في دفعة من القضايا المتعلقة بتبييض الأموال وإستعمال وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة أموالها عن سوء نية مع علمه أن ذلك مخالف لمصلحتها شملت الابحاث فيها رجل الأعمال شفيق جراية .

وقد تقرر تأجيل المحاكمة لجلسة جوان المقبل استجابة لطلب أحد اعضاء هيئة الدفاع عن جراية .....


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