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إنهاء إلحاق قضاة من مؤسسات وهيئات‎

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Publié le Mardi 21 Mai 2024 - 22:22 قراءة: 0 د, 41 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 ماي، أمر يقضي بانهاء الحاق القاضي من الرتبة الثالثة عدنان الاسود لدى هيئة النفاذ الي المعلومة.
يذكر ان عدنان الاسود يشغل خطة رئيس هيئة النفاذ الي المعلومة بالنيابة منذ 4 سنوات.
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هيئة النفاذ إلى المعلومة سجلت نشر 7494 قضية منذ شروعها في مهامها وفصلت في 6034 منها الى حدود أمس الخميس (عدنان ا ...

وتقرر إنهاء إلحاق يعقوب قوادر القاضي من الرتبة الثالثة لدى هيئة السوق المالية ابتداء من 1 مارس 2024 بمقتضى أمر عدد 312 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي.
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كما تقرر إحالة آمنة الفرشيشي القاضي من الرتبة الأولى من جديد على عدم المباشرة ابتداء من 14 سبتمبر 2023 بمقتضى أمر عدد 314 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.


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