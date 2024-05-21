إنهاء إلحاق قضاة من مؤسسات وهيئات‎

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 ماي، أمر يقضي بانهاء الحاق القاضي من الرتبة الثالثة عدنان الاسود لدى هيئة النفاذ الي المعلومة.يذكر ان عدنان الاسود يشغل خطة رئيس هيئة النفاذ الي المعلومة بالنيابة منذ 4 سنوات.وتقرر إنهاء إلحاق يعقوب قوادر القاضي من الرتبة الثالثة لدى هيئة السوق المالية ابتداء من 1 مارس 2024 بمقتضى أمر عدد 312 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي.