إطلاق مسابقة ملكة جمال تونس لسنة 2024 تحت شعار "الجمال في خدمة الإنسانيّة" مع برنامج مكثّف للمشاركات الدوليّة

بلاغ صحفي - أعلنت اللّجنة المنظّمة لمسابقة ملكة جمال تونس، خلال ندوة صحفيّة عقدت يوم الأحد 11 فيفري 2024 بتونس، عن إطلاقها حاليّا لدورة 2024 لمسابقة ملكة جمال تونس وعن برنامج التّظاهرات الجهوية والوطنيّة المتعلّقة بها، إلى جانب المشاركات الدوليّة للمدّة القادمة وأبرزها:

مشاركة ملكة جمال العالم بتونس، إيمان محرزي، في الدورة 71 لمسابقة MISS WORLD في مومباي (الهند) من 18 فيفري إلى 9 مارس 2024.

مشاركة ملكة جمال تونس 2022، نسرين حفار، في مسابقة MISS MONDE FRANCOPHONE التي ستقام في أبيدجان (ساحل العاج) من 20 إلى 24 فيفري 2024.





مسابقة 2024 لاختيار ملكة جمال تونس: إطلاق الكاستينغ على مستوى الجهات



العمل الاجتماعي والإنسانيّ من أبرز المحاور

وأدارت هذه النّدوة الصحفيّة عايدة عنتر، رئيسة جمعيّة تاج، الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال تونس، بحضور شخصيّات وطنيّة وشركاء التّظاهرة وممثّلين عن وزارة السّياحة والحكومة بالإضافة إلى دبلوماسيين عرب ودوليّين ومسؤولين بسفارة الهند بتونس."لقد نجحت السّفيرات ملكات الجمال ببلادنا دائما في رفع العلم الوطني على المستوى الدّولي والتّرويج لتونس خلال أحداث مرموقة مثل: ملكة جمال العالم، ملكة الجمال الدوليّة، ملكة جمال الأرض، ملكة جمال إنتركونتيننتال، ملكة جمال الكون، ملكة جمال الكوكب وملكة جمال البحر الأبيض المتوسط"، ذلك ما صرّحت به عايدة عنتر، مذكّرة بأهمّ التّظاهرات الأخيرة التي شاركت فيها بتألّق ملكات جمال تونس، مثل صابرين خليفة منصور، ملكة جمال تونس 2019 التي توّجت من بين العشر الأوائل "جمال وأهداف انسانيّة" في مسابقة MISS WORLD 2019 أو مريم بن عبروق، ملكة الجمال الدوليّة بتونس خلال مشاركتها في الدورة 61 من مسابقة MISS INTERNATIONAL BEAUTY 2023 بطوكيو (اليابان) أو آلاء طبال التي مثلت تونس بأحسن وجه في مسابقة نابولي (إيطاليا) في نوفمبر 2023 باعتبارها ملكة جمال أوروبا القارية بتونس.وستشهد سنة 2024 العديد من المشاركات التّونسيّة في مسابقات جمال رائدة على المستوى العالميّ.منذ السّداسي الثّاني لسنة 2023، انطلقت حملة إعلاميّة واسعة، مصحوبة بدعوات لتقديم الترشّحات في كامل أنحاء البلاد، بهدف التّسجيل وفق معايير محدّدة لانتخابات ملكات الجمال بالجهات. وتقام جلسات اختيار وكاستينغ للمترشّحات في كلّ منطقة إلى غاية يوم 17 فيفري 2024 (ولايات السّاحل) في حين ستجرى عمليّة اختيار على المستوى الوطنيّ يوم 24 فيفري بتونس العاصمة في إطار مسابقة ملكة جمال تونس.في 2 مارس 2024 بالعاصمة، سينتظم حفل رسميّ لتسليم الأوشحة، يليه رحلة جماعيّة إلى الجنوب التونسيّ، أين تعقد في مدينة دوز لمدّة أسبوع جلسات للتّكوين والإحاطة والتّصوير.وللاحتفال باليوم الوطني للّباس التقليدي، سيقام حفل خاصّ في 16 مارس 2024 يتمّ فيه منح الألقاب الجهويّة والتّكريم بأزياء نموذجيّة للتراث الوطنيّ والمحلّي.ثمّ وإلى حدود 20 جوان 2024، سيتم التّحضير للنّهائيات الجهويّة، تليها مجموعة من المسابقات الخاصّة المتفرّعة عن المسابقة الوطنيّة مثل (مسابقة أحسن الصّور ومسابقة فنّ الطّهي الأصيل ومسابقة الزيّ الجهوي وفستان السّهرة الكبرى ومسابقة التطوّع الاجتماعيّ والانسانيّ…).إنّ المترشّحات للقب ملكة جمال تونس مدعوّة للمساهمة عن كثب في إطلاق نشاط اجتماعيّ أو بيئيّ بمناطقهن. وتمّ اختيار موضوع للعمل الإنسانيّ لهذه السّنة وهو: إعادة تشكيل الشّفاه الأرنبيّة للأطفال. ويمكن أيضا اختيار موضوع بيئيّ جهويّ (مثل حماية الموارد المائيّة، الحفاظ على الطبيعة والتنوّع البيولوجي، مكافحة التلوّث، التأقلم مع التغيّرات المناخيّة، الخ).ولتتويج كافّة المسارّ، تنتظم يوم 6 جويلية 2024 بتونس العاصمة السّهرة النّهائية لانتخاب ملكة جمال تونس ووصيفاتها، من بين 16 مترشّحة من مختلف المناطق، تليها ندوة صحفيّة لتقديم ملكة جمال تونس ووصيفاتها وبرنامج العمل السّنوي.تمّ إطلاق المسابقة الوطنية لملكة جمال تونس سنة 1995 من قبل جمعية تاج، وهي مخصّصة للشّابات التونسيّات من مختلف الجهات. وتعكس المسابقة صورة إيجابيّة للمرأة العصريّة، الملتزمة، النّاضجة، المكتملة بإنجازاتها والمسؤولة تجاه وطنها. ويجب أن تلتزم كلّ مترشّحة بمبادئ العمل التطوّعي والاجتماعيّ والإنسانيّ وأن تكون سفيرة للنوايا الحسنة على المستويين الوطنيّ والدوليّ.ولدى جمعيّة تاج الامتياز الحصريّ في تونس لتنظيم مسابقة ملكة جمال العالم منذ سنة 2013 وملكة الجمال الدوليّة منذ سنة 1996 وملكة جمال الأرض منذ سنة 2022 وملكة جمال إنتركونتيننتال منذ سنة 2015 وملكة جمال الكون منذ سنة 2022 وملكة جمال الكوكب منذ سنة 2022 وملكة جمال البحر الأبيض المتوسط ​​منذ سنة 2010.