السجن وغرامة مالية لمدربة رقص معروفة

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالحكم غيابيا يقضي بسجن أستاذة رقص مدة ستة أشهر غيابي وحمل المصاريف القانونية عليها وقبول الدعوى المدنية. شكلا وفي الأصل بالزام المحكوم عليها بأن تودي للقائمة بالحق الشخصي مبلغ 1000دينار لقاء الضرر المعنوي و 400 دينار أتعاب التقاضي واجرة المحاماة وذلك على خلفية اعتدائها بالعنف الشديد والركل والضرب والشتم على قاصر خلال شهر مارس 2019 أثناء حصة التدريب على الرقص وفق ملف القضية والابحاث.



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