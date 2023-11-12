شيماء عيسى تمْثل أمام القضاء العسكري بمجموعة من التهم ‎

أفادت هيئة الدفاع عن شيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص الوطني (المعارضة)، بأنّ موكّلتها ستمثل يوم الثّلاثاء القادم (14 نوفمبر الجاري) أمام الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس للمحاكمة، على خلفية تصريحات إذاعيّة.



وبيّنت الهيئة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنّ التهم الموجهة لشيماء عيسى تتمثل في ارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني.





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وكانت شيماء عيسى، عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني، مثلت يوم 19 جانفي 2023، أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببن عروس بناء على إنابة عدليّة، بخصوص حوار إذاعي بتاريخ 22 ديسمبر 2022 ، تمّ على أساسه اتّهامها بـ "التحريض بأيّ وسيلة كانت، العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتصال بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني"، حسب ما أكّده آنذاك عضة هيئة الدفاع سمير ديلو.



وقرّر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لاحقا، الإبقاء على شيماء عيسى في حالة سراح.



يشار إلى أنّه تم في 13 جويلية الماضي إطلاق سراح شيماء عيسى بعد إيقافها في 22 فيفري من العام ذاته، في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة" مع إبقائها على ذمة التحقيق ومنعها من السفر والظهور في الأماكن العامة.



