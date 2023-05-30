محمد صالح سويلم: '' البنك المركزي ولد مستقلا واستقلاليته ليست اولوية في البلاد''

قال مدير عام السياسات النقدية في البنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم، اليوم الثلاثاء، إن "البنك المركزي ولد مستقلا ".

وأفاد في تصريح لماتينال اذاعة شمس، أن "مسألة استقلالية البنك المركزي ليست من اولويات البلاد".



وعلى ذلك، اكد أن من أهم الأولويات في تونس عودة الإنتاجية من خلال تحسين عوامل الإنتاج وهو ما يؤدي إلى تحسن نسبة النمو والتحكم في نسب التضخم.



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