قال المخرج خالد يوسف في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه انتدب الممثلة رانيا التومي لان الدور يتحدث عن الاغواء والاغراء باعتبارها عضو في شبكة تهريب أثار.وأضاف " رانيا التومي تعرف التمثيل ولكن لديها مميزات جسدية ونحن اخترناها عن بقية الممثلين للدور".وقال خالد يوسف انه اختار زاوية التصوير لهدف تصويري وفني لكن البعض استخدم الفوتوشوب لابراز المفاتن بشكل لافت.وكان ظهور الممثلة التونسية رانيا التومي في الحلقات الأولى من المسلسل المصري “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف ، أثار جدلاو إعتبر العديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي ان المخرج إعتمد على إظهار مفاتن رانيا التومي خلال المشاهد التي ظهرت فيهم من خلال زوايا التصوير التي بدت غير بريئة.مسلسل سره الباتع يضم عدد كبير من الممثلين، منهم أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، هالة صدقي، منة فضالي، حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله وآخرين، والعمل مأخوذ عن قصة سره الباتع للكاتب يوسف إدريس، والعمل سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.