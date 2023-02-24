المحامي عبد الرزاق الكيلاني " بشير العكرمي في حالة سراح واليوم يُغادر مستشفى الرازي"

المحامي عبد الرزاق الكيلاني " بشير العكرمي في حالة سراح واليوم يُغادر مستشفى الرازي"

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 08:02قراءة: 0 د, 43 ث
      
قال عبد الرزاق الكيلاني عضو هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بشير العكرمي أن منوبه من المنتظر أن يغادر اليوم الجمعة الإيواء الوجوبي بمستشفى الرازي مشددا انه في حالة سراح.

وأوضح في حوار لبرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" أن طبيبة العكرمي في مستشفى الرازي اتصلت بزوجته وأعلمتها بالتجهيز لمغادرة زوجها للمستشفى.

وقال ان عائلة البشير العكرمي ستقوم بنقله إلى مصحة خاصة نظرا لتعكر حالته الصحية حيث أصبح عاجزا عن الوقوف جراء إضراب الجوع الذي دخل فيه منذ إيقافه.

وشدد على أن منوبه أصبح في حالة سراح وذلك بعد أن قررت النيابة العمومية تسريحه".
وتابع " هذا يعني إنهاء فترة الاحتفاظ وإيواءه الوجوبي بمستشفى الرازي وذلك بناء على تقرير الأطباء".
وأكد ان رئيسة المحكمة ستقوم باتخاذ قرار رفع الإيواء الوجوبي عن منوبه .



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 262233

Volcano  (Tunisia)  |Vendredi 24 Février 2023 à 08h 35m |           
بلاد الغرائب
الايواء تم بموجب اختبار طبي اثبت ان مداركه العقلية و الذهنية و النفسية يوجب ادخاله الرازي لما يمثله من خطر على من حوله او على نفسه و بقدرة قادر و اثر اقل من اسبوع يتم اطلاق سراحه ورفع الايواء الوجوبي مع ما يعنيه ذلك من شفائه تماما مما اصابه
لسنا ندري من العاقل في هذا الوطن الذي تتخطفه الشياطين يمنة و يسرة



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