المحامي عبد الرزاق الكيلاني " بشير العكرمي في حالة سراح واليوم يُغادر مستشفى الرازي"

وأوضح في حوار لبرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" أن طبيبة العكرمي في مستشفى الرازي اتصلت بزوجته وأعلمتها بالتجهيز لمغادرة زوجها للمستشفى.وقال ان عائلة البشير العكرمي ستقوم بنقله إلى مصحة خاصة نظرا لتعكر حالته الصحية حيث أصبح عاجزا عن الوقوف جراء إضراب الجوع الذي دخل فيه منذ إيقافه.وشدد على أن منوبه أصبح في حالة سراح وذلك بعد أن قررت النيابة العمومية تسريحه".وتابع " هذا يعني إنهاء فترة الاحتفاظ وإيواءه الوجوبي بمستشفى الرازي وذلك بناء على تقرير الأطباء".وأكد ان رئيسة المحكمة ستقوم باتخاذ قرار رفع الإيواء الوجوبي عن منوبه .