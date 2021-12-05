كأس العرب : حكم ألماني لمواجهة تونس والإمارات

الحكم دانييل سيبرت (37 عامًا)
Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 18:01 قراءة: 0 د, 9 ث
      
عين الإتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الألماني دانييل سيبيرت، لإدارة مباراة المنتخب التونسي ضد نظيره الإماراتي غدا الاثنين في إطار كأس العرب لكرة القدم فيفا قطر 2021، التي تنطلق على الساعة الرابعة.

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