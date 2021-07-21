رفيق عبد السلام: ثورة 25 جويلية الافتراضية من صنع وإشراف وتسيير العكروت وهو يريد اكل العسل بملعقة ابوظبي

قال وزير الخارجية الأسبق والقيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي ان الدعوة التي أطلقها الأميرال كمال العكروت لرئيس الجمهورية بتطبيق الفصل 80 من الدستور وجعل كل إمكانيات الدولة تحت تصرفه في مسعى لإنقاذها من السقوط في الهاوية بانها دعوة للانقلاب على المسار الديمقراطي.
واشار عبد السلام أن الأميرال العكروت عمل مستشارا أمنيا لدى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي واستغل منصبه حتى العظم لتحقيق منافع شخصية لا غير .
وتابع رفيق عبد السلام " العكروت يطلق اليوم دعوة استخدام الرئيس جسر عبور لتحقيق مآربه الصغيرة حتى يأكل العسل من ملعقة أبو ظبي.
واتهم رفيق عبد السلام العكروت بالاشراف وتسيير وصناعة ثورة افتراضية في إشارة إلى حراك يوم 25 جويلية، ولكن لنكد (سوء) حظه تخاصم جماعة " الثوار الجدد"، وتلاعنوا مع بعضهم في صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، . كل ذلك بسبب التنازع على تقاسم الغنيمة.، وكما يقول المثل المعروف إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق.
واشار عبد السلام أن الأميرال العكروت عمل مستشارا أمنيا لدى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي واستغل منصبه حتى العظم لتحقيق منافع شخصية لا غير .
وتابع رفيق عبد السلام " العكروت يطلق اليوم دعوة استخدام الرئيس جسر عبور لتحقيق مآربه الصغيرة حتى يأكل العسل من ملعقة أبو ظبي.
واتهم رفيق عبد السلام العكروت بالاشراف وتسيير وصناعة ثورة افتراضية في إشارة إلى حراك يوم 25 جويلية، ولكن لنكد (سوء) حظه تخاصم جماعة " الثوار الجدد"، وتلاعنوا مع بعضهم في صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، . كل ذلك بسبب التنازع على تقاسم الغنيمة.، وكما يقول المثل المعروف إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق.
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