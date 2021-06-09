نقل نبيل القروي الى السجن بعد خضوعه للعلاج اللازم

نقل رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الموقوف بتهم فساد اليوم الأربعاء الى السجن ، بعد خضوعه لعلاجات لازمة اثر تدهور حالته الصحية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي ل"وات".وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بقضية القروي أصدر قرارا بنقل القروي الاثنين لمستشفى عمومي لتلقي العلاج على أن يقع إرجاعه لسجن إيقافه عندما يتضح علميا أن حالته الصحية تسمح بذالك.وقد أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح ل"وات" امس الثلاثاء أن قاضي التحقيق تولي الاثنين 7 جوان الجاري، إخراج المتهم المذكور من سجن إيقافه لإعلامه بقرار التمديد في فترة إيقافه التحفظي تنفيذا لقرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس.وأضاف الدالي، أن المتهم نبيل القروي طلب في الأثناء إسعافه لتعكر حالته الصحية وبعد فحصه من قبل طبيب مختص أكد تعكر حالته الصحية فقرر قاضي التحقيق تسخير طبيب من الصحة العمومية ، فأكد صلب تقرير حرره ضرورة نقل المتهم للعلاج بالنظر لحالته الصحية.يذكر أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف، كانت رفضت يوم 2جوان، الافراج عن المتهم نبيل القروي ، وفق تصريح للناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني ل"وات" .وجاء هذا القرار بعد أن تقدم فريق الدفاع عن نبيل القروي بمطلب افراج لقاضي التحقيق الذي رفض ذلك، ليتم استئناف القرار ، وفق الترخاني.وقد تم اصدار، بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020.