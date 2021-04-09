وزير الشؤون الاجتماعية: منحة بــ 200 دينار للعاملين في المقاهي والمطاعم والقطاع السياحي

قال وزير الشؤون الإجتماعية، محمد الطرابلسي، صباح الجمعة ان من بين الاجراءات المصاحبة للقرارات التي تم الاعلان عنها في اعقاب الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للمجابهة انتشار فيروس كورونا هي توزيع منحة بقيمــة 200 دينار .
واضاف الوزير في تصريح لاذاعة شمس بأنه على ضوء التجربة السابقة سيتم توزيع منحة تقدر بــ 200 دينار على العاملين في المقاهي والمطاعم وقطاع السياحية وفقا لقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بعد النقاش مع اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف دون ان يكشف عن موعد صرف المنحة .
و شدد محمد الطرابلسي,على أن مقاومة الجائحة مسؤولية وطنية وليس مسؤولية الحكومة فقط .
وأردف قائلا.. "الدولة مسؤولة على صحة المواطن , وهي تسعى بإتخاذ مثل هذه القرارات لتفادي تسجيل وفيات في صفوف المواطنين أمام المستشفيات في ظل نفاذ أسرة الانعاش .
يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أشرف مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة ، على جلسة عمل بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم، ومدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، للنظر في الاجراءات المصاحبة للقرارات التي تم الاعلان عنها مؤخرا لمجابهة انتشار فيروس كورونا .
واضاف الوزير في تصريح لاذاعة شمس بأنه على ضوء التجربة السابقة سيتم توزيع منحة تقدر بــ 200 دينار على العاملين في المقاهي والمطاعم وقطاع السياحية وفقا لقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بعد النقاش مع اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف دون ان يكشف عن موعد صرف المنحة .
و شدد محمد الطرابلسي,على أن مقاومة الجائحة مسؤولية وطنية وليس مسؤولية الحكومة فقط .
وأردف قائلا.. "الدولة مسؤولة على صحة المواطن , وهي تسعى بإتخاذ مثل هذه القرارات لتفادي تسجيل وفيات في صفوف المواطنين أمام المستشفيات في ظل نفاذ أسرة الانعاش .
يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أشرف مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة ، على جلسة عمل بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم، ومدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، للنظر في الاجراءات المصاحبة للقرارات التي تم الاعلان عنها مؤخرا لمجابهة انتشار فيروس كورونا .
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 223886