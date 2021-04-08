أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم، ومدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، للنظر في الاجراءات المصاحبة للقرارات التي تم الاعلان عنها في اعقاب الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للمجابهة انتشار فيروس كورونا.
المشيشي يشرف على جلسة عمل للنظر في الاجراءات الأخيرة
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الخميس 08 أفريل 2021 | 26 شعبان 1442
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