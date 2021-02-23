تنصيب الأستاذ اسكندر مراد على رأس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية

إنتظم بمقرّ وزارة الصحّة عشية اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 موكب تنصيب الأستاذ إسكندر مراد على رأس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية خلفا للأستاذة هند بوعشة التي تم تكريمها بالمناسبة من قبل وزير الصحة فوزي مهدي الذي أشاد بثراء عطاءها طيلة فترة رئاستها هذه اللجنة .



كما عبر الوزير عن إرتياحة لتولي الأستاذ إسكندر مراد الإشراف على هذه اللجنة التي تمثل خير سند لمعاضدة جهود وزارة الصحة للإرتقاء بمختلف المهن الطبية وتكريس حقوق المرضى والحفاظ على حرمتهم الجسدية والمعنوية.



