تنصيب الأستاذ اسكندر مراد على رأس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية

إنتظم بمقرّ وزارة الصحّة عشية اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 موكب تنصيب الأستاذ إسكندر مراد على رأس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية خلفا للأستاذة هند بوعشة التي تم تكريمها بالمناسبة من قبل وزير الصحة فوزي مهدي الذي أشاد بثراء عطاءها طيلة فترة رئاستها هذه اللجنة .
كما عبر الوزير عن إرتياحة لتولي الأستاذ إسكندر مراد الإشراف على هذه اللجنة التي تمثل خير سند لمعاضدة جهود وزارة الصحة للإرتقاء بمختلف المهن الطبية وتكريس حقوق المرضى والحفاظ على حرمتهم الجسدية والمعنوية.
كما عبر الوزير عن إرتياحة لتولي الأستاذ إسكندر مراد الإشراف على هذه اللجنة التي تمثل خير سند لمعاضدة جهود وزارة الصحة للإرتقاء بمختلف المهن الطبية وتكريس حقوق المرضى والحفاظ على حرمتهم الجسدية والمعنوية.
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