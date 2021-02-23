   Malhoun - محبوب القلب  

تنصيب الأستاذ اسكندر مراد على رأس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 20:53 قراءة: 0 د, 23 ث
إنتظم بمقرّ وزارة الصحّة عشية اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 موكب تنصيب الأستاذ إسكندر مراد على رأس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية خلفا للأستاذة هند بوعشة التي تم تكريمها بالمناسبة من قبل وزير الصحة فوزي مهدي الذي أشاد بثراء عطاءها طيلة فترة رئاستها هذه اللجنة .

كما عبر الوزير عن إرتياحة لتولي الأستاذ إسكندر مراد الإشراف على هذه اللجنة التي تمثل خير سند لمعاضدة جهود وزارة الصحة للإرتقاء بمختلف المهن الطبية وتكريس حقوق المرضى والحفاظ على حرمتهم الجسدية والمعنوية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221158



En continu

Toutes les news

الأربعاء 24 فيفري 2021 | 12 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:57 05:30
11°
 18° % 87 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1118°-1018°-919°-1019°-10
  • Avoirs en devises
    22133,5

  • (23 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30031 DT        1$ =2,73136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 fev)   702,6 MDT