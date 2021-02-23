بعد Tunisair، عقلة على حسابات التلفزة التونسية بسبب دين لمزوّد أجنبي بلغ 2 مليون دينار

تم إجراء عقلة على جميع الحسابات البنكيّة لمؤسّسة التلفزة التّونسية إثر صدور حكم يقضي بخلاص دين قدره 2.2 مليون دينار لفائدة مزود أجنبي.وحسب ما أكّده الثلاثاء 23 فيفري، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي فإن الموضوع يتمثّل في برامج وثائقية تمّ بثها على القناة الوطنية و لم يقع خلاصها مماّ جعل المزود يرفع دعوى قضائية ضدّ مؤسّسة التّلفزة انتهت بصدور الحكم المذكور.وحسب ما تم تداوله فإن أصل الدين يعود إلى سنة 2010 وكان يقدّر ب500.000 دينار فقط ليرتفع الي حدوالي 2 مليون دينار باحتساب الفوائض القانونية.