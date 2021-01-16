   Abdelhalim Hafed - مشغول  

السيرة الذاتية لعبد اللطيف الميساوي وزير أملاك الدولة المقترح

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 18:03 قراءة: 0 د, 22 ث
عبد اللطيف الميساوي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي ولد يوم 01 نوفمبر 1964 بتالة بالقصرين.

هو قاض من الرتبة الثالثة شغل عدّة مناصب منها رئيس المحكمة العقارية بقبلي وقابس والمهدية ومدنين، ورئيس دائرة بمحكمة الكاف وهو مدرس بالمعهد الأعلى للدراسات القانونية بقابس وعضو مؤسس ورئيس مركز تونس للقانون العقاري.


وشغل خطة والي بن عروس لمدة خمس سنوات ثم استقال بحكم انتهاء مدة الإلحاق ليعود إلى خطة قاض.

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