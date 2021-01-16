السيرة الذاتية لعبد اللطيف الميساوي وزير أملاك الدولة المقترح

عبد اللطيف الميساوي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي ولد يوم 01 نوفمبر 1964 بتالة بالقصرين.هو قاض من الرتبة الثالثة شغل عدّة مناصب منها رئيس المحكمة العقارية بقبلي وقابس والمهدية ومدنين، ورئيس دائرة بمحكمة الكاف وهو مدرس بالمعهد الأعلى للدراسات القانونية بقابس وعضو مؤسس ورئيس مركز تونس للقانون العقاري.وشغل خطة والي بن عروس لمدة خمس سنوات ثم استقال بحكم انتهاء مدة الإلحاق ليعود إلى خطة قاض.