السيرة الذاتية لوزير التكوين المهني والتشغيل المقترح يوسف فنيرة

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 18:29 قراءة: 0 د, 33 ث
اعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء اليوم السبت 16 جانفي 2021، عن اقتراح يوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني).

ويوسف فنيرة هو المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ، وهو حاصل على شهادة ماجيستير من جامعة البونتيون السربون بباريس وشهادة MBA في الشؤون الدولية بالمدرسة العليا للتصرّف بباريس قبل أن يلتحق بالمجموعة الفرنسية لاغاردير إحدى كبريات المؤسسات العالمية في مجالات النشر وإنتاج المحتوى ونشره وتوزيعه.


وشغل الوزير المقترح بين سنوات 2013 و2015 خطّة رئيس مشروع بالغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.

وفِي إطار مشاريع نُفّذت صلب الغرفة التونسية الألمانية للصناعة، أسّس يوسف فنيرة مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني الذي تولّى إدارته. وهو إلى جانب ذلك خبير دولي في التنمية التنظيمية.



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