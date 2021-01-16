السيرة الذاتية لأسامة الخريجي المقترح لوزارة الفلاحة

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 18:17 قراءة: 0 د, 22 ث
الوزير السابق والعميد السابق للمهندسين أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المقترح من رئيس الحكومة هشام المشيشي، هو المستشار الحالي بالقصبة المكلف بالسياسات الفلاحيّة.

والخريجي شغل خطّة وزير الفلاحة والموارد المائية بحكومة إلياس الفخفاخ. كما شغل منصب عميد المهندسين التونسيين منذ سنة 2015، وانتخب سنة 2016 رئيسا لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب.


وانتخب منذ سنة 2018 رئيسا للهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين. وشغل منذ سنة 2013 خطة المدير العام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى..

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