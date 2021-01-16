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السيرة المهنية لوزير الطاقة والمناجم المقترح سفيان بن تونس

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 18:16 قراءة: 0 د, 23 ث
أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم السبت 16 جانفي 2021 عن تحوير وزاري تم بمقتضاه اقتراح سفيان بن تونس وزيرا للطاقة والمناجم.

وسفيان بن تونس مولود يوم 20 ديسمبر 1968 متزوج وأب لطفلين، متحصل على ماجستير العلوم في الهندسة الجيوفيزياء ودبلوم الهندسة الفيزيائية من معهد بولتكنيك غرونوبل بفرنسا.


تقلد منذ سنة 2016 وإلى اليوم منصب الرئيس والمدير التنفيذي لأوسكار انفرسترمتشر لخدمات البنية التحتية، وقبلها تولى خطة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال الكتريك لتونس وليبيا ومصر والسودان.

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