السيرة الذاتية لزكرياء بلخوجة المقترح لوزارة الشباب والرياضة

كرياء بلخوجة وزير الشباب والرياضة المقترح من رئيس الحكومة هشام المشيشي يشغل حاليا مهمة مستشار لدى رئيس الحكومة وذلك منذ يوم 14 أكتوبر 2020.وعمل زكريا بلخوجة في وكالة التنمية الفرنسية، ثم انضم إلى شركة Meninx Holding في عام 2013.كما يتمتع زكريا بلخوجة بخبرة تزيد عن 6 سنوات في مجال التمويل في أوروبا وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.