السيرة الذاتية لرضا بن مصباح المقترح لوزارة الصناعة

محمد رضا بن مصباح المقترح لوزارة الصناعة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مواليد 8 أفريل 1954، متزوج وأب لثلاثة أبناء. وهو متحصل على شهادة في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس في 1979 وعلى شهادة في تحليل المشاريع الصناعية من معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي في 1981.بدأ مساره المهني في 1979 كمحلل مشاريع صناعية في بنك التنمية الصناعية بتونس. في 1984.- 1984 إلى عام 1992 ، رئيس برنامج المساعدة الفنية وإعادة الهيكلة الصناعية بشركة فسفاط قفصة CPG بتمويل من البنك الدولي.- 1993 إلى عام 1997، مدير تحديث نظام المعلومات، BDET.- 1998 أصبح مكلف بمهمة في ديوان- 2000 عين مدير عام الاستراتيجيات الصناعية في وزارة الصناعة والطاقة .- من سنة 2004 الى سنة 2010 تولى عدة مناصب في الحكومة التونسية :- 2004 الى سنة 2007 كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.- 2007 الى 2008 كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا.- 2008 الى 2009 رئيس مدير عام شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.- 2009 الى 2010 وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية.- 2011 الى 2012 رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز.- 2013 الى 2014 أجرى العديد من المهام الاستشارية في السياسة الصناعية وسياسة الطاقة والتنمية الاقتصادية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.- 4 أكتوبر 2018 في منصب سفير تونس في بلجيكا ومعتمد لدى لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.