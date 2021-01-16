السيرة الذاتية لشهاب بن أحمد الوزير المقترح لحقيبة الشؤون المحلية

شهاب بن أحمد وزير الشؤون المحلية والبيئة المقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي من مواليد سنة 1966 بصفاقس يشغل حاليا مهمة مدير عام مركز النهوض بالصادرات، وتقلّد قبل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية للسكك الحديدية علما وأنّه تقلّد مهمة وزير النقل في حكومة التكنوقراط لسنة 2014.مدير عام مركز النهوض بالصادراترئيس مجلس إدارة الشركة التونسية للسكك الحديديةوزير النقلمدير عام مساعد الخطوط التونسية، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الخطوط التونسية الفنية.بالإضافةمدير عام مساعد الخطوط التونسية، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الخطوط التونسية للخدمات الأرضيةمدير عام شركة الخدمات المعلوماتية والاتصال للطيران ( مجمع الخطوط التونسية)ممثل عام للخطوط التونسية بجمهورية مصر.مدير إدارات الإستغلال والتموين وشحن البضائع.مدير الاتصالات.رئيس مشاريع الإعلامية وتكنولوجيات الإتصال.مهندس أول سلامة الشبكات والمعلوماتية.مهندس باحث بالمعهد الجهوي لعلوم الإعلامية والاتصالات- تونس.شهادة الباكالوريا- رياضيات وعلوم.شهادة مهندس أول –هندسة كهربائية من المدرسة الوطنية للمهندسين- بتونس.1شهادة الدراسات المعمقة في الاتصالات- من المدرسة الوطنية للمهندسين- بتونس.دكتورا هندسة كهربائية :اختصاص إتصالات- المدرسة الوطنية للمهندسين- بتونس وجامعة مونموث بالولايات المتحدة الأميركية.نشر عشرات الأبحاث العلمية ( نشريات ومحاضرات دولية) حول وضع النماذج التحليلية، الشبكات الذكية، قراءة الشفرات، الانسياب الذكي للمعطيات المعلوماتية، التخطيط و تقديرات الحجم ووضع نماذج الاحتمالات...قام بالإشراف والمشاركة، على الصعيد الوطني والدولي، في العديد من الدراسات وتنفيذ مشاريع التطوير في مجالات النقل، اللوجيستيك، شحن البضائع، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجوانب الفنية-الإقتصادية....وقام تمثيل تونس في أنشطة عديد المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات التجارة وشحن البضائع، اللوجيستيك، النقل الجوي، النقل المتعدد الوسائط .