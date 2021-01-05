   Nabiha karaouli - ليام والمكتوب  

يحدث في البرلمان: سامية عبو تفتكّ مفتاح قاعة الجلسات العامة من عاملة النظافة وتمنع النواب من الدخول

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 16:17 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - قامت الثلاثاء 5 جانفي، النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بالاعتداء على عاملة نظافة داخل المجلس وافتكّت منها مفتاح قاعة الجلسات العامة مانعة بذلك النواب من الدخول.

وتوجّه رئيس نقابة أعوان البرلمان للنائبة سامية عبو وطالبها باعادة المفتاح الا أنها رفضت مدّعية أنها أخذت المفتاح لكنه لم يعد بحوزتها.


ويأتي قيام سامية عبو بذلك اثر رفع الجلسة العامة بطلب من كتلتها احتجاجا على عدم مناقشة بيان لادانة العنف في البرلمان في بداية الجلسة واحتجاجا أيضا على تواجد النائب سيف الدين مخلوف لعدم احترامه الحجر الصحي.






Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 218154

3azizou  (Nigeria)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 22h 33m |           
هزلت هزلت هزلت

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 22h 23m |           
Comme disent les Français: "Ils sont aux abois" ces gauchistes collabos. Ils sont prêts au plus minable...

Cartaginois2011  ()  |Mardi 05 Janvier 2021 à 18h 21m |           
اظن ان الامن الرئاسي له مسؤولية توفير الامن داخل وخارج مؤسسة البرلمان...فلماذا لا نرى هذا،هل لقلّة عدد الاعوان،او لاستعمال الاعوان في مهأام اخرى كحماية رؤساء بعض الاحزاب او كمرافة عائلات الموظفين العاملين بقرطاج....على كل مسألة فرض الامن في البرلمان وبمحيطه،يجب ان يكون موضوع درس بين الحكومة والمجلس

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 18h 05m |           
ألعب مع القرد ...

LEDOYEN  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 17h 52m |           
Malla raht.....miskina Tunès

Essoltan  (France)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 16h 40m |           
L'une de deux soit elle a perdu la tete , soit ( je vous laisse devinez la deuxième hypothèse ) ...

Essoltan  (France)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 16h 35m |           



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