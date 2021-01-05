يحدث في البرلمان: سامية عبو تفتكّ مفتاح قاعة الجلسات العامة من عاملة النظافة وتمنع النواب من الدخول

باب نات -

قامت الثلاثاء 5 جانفي، النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بالاعتداء على عاملة نظافة داخل المجلس وافتكّت منها مفتاح قاعة الجلسات العامة مانعة بذلك النواب من الدخول.وتوجّه رئيس نقابة أعوان البرلمان للنائبة سامية عبو وطالبها باعادة المفتاح الا أنها رفضت مدّعية أنها أخذت المفتاح لكنه لم يعد بحوزتها.ويأتي قيام سامية عبو بذلك اثر رفع الجلسة العامة بطلب من كتلتها احتجاجا على عدم مناقشة بيان لادانة العنف في البرلمان في بداية الجلسة واحتجاجا أيضا على تواجد النائب سيف الدين مخلوف لعدم احترامه الحجر الصحي.