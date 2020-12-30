سامية عبو: الغنوشي عندو تبييض أموال وتهرّب ضريبي ومخلوف عندو تهرّب ضريبي والقضاء لازم يخدم على روحو

قالت الاربعاء 30 ديسمبر، القيادية بحزب التيار الديمقراطي سامية عبو ان الائتلاف الحكومي المتكون أساسا من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة لم يعد يؤتمن على مصالح الشعب.وصرحت خلال استضافتها في اذاعة شمس أف أم بأن الائتلاف الحالي يضم فاسدين وكناترية وفق تعبيرها مجددة تأكيدها على أن الائتلاف لم يعد يؤتمن على مصالح الشعب.وتابعت بأن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي موقوف في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال مضيفة بأن زعيم حركة النهضة عندو تهرّب ضريبي وتبييض أموال وأن الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة عندو تهرّب ضريبي.واعتبرت أن عمل القضاء منقوص وقالت "القضاء لازم يخدم على روحو".