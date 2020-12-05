   Om Kalthoum - أنساك  

الرؤساء الثلاثة يحيون الذكرى 68 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد

Publié le Samedi 05 Decembre 2020 - 08:39 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح السبت 5 ديسمبر 2020 على موكب إحياء الذكرى الثامنة والستين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، بضريح الشهيد بالقصبة.

وحضر موكب إحياء هذه الذكرى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبّوبي وعدد من أفراد عائلة الشهيد يتقدمهم نجله السيد نورالدين حشاد.


كما حضر هذا الموكب كل من والي تونس ورئيسة بلدية تونس وعدد من رؤساء المنظمات الوطنية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، إلى جانب عدد من أعضاء الديوان الرئاسي.



وتولى رئيس الدولة وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد، قبل تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على روح الزعيم النقابي الراحل.

وتحادث رئيس الجمهورية بالمناسبة مع عدد من أفراد عائلة الزعيم النقابي فرحات حشاد مستحضرا نضالاته واستماتته في الدفاع عن الوطن.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216330

Sarramba  (Europe)  |Samedi 05 Decembre 2020 à 19h 35m |           
الّذين جعلوا من القبورِ مصلّى؟؟؟

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Samedi 05 Decembre 2020 à 11h 32m |           
Les trois présidents,d'accord,mais pourquoi certains membres du cabinet d'un seul président sont présents?peut être fallait il inviter les 3 directeurs de cabinet..Le protocole a des raisons que le citoyen ne connaît pas



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