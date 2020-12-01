عبير لأحمد عظوم: لن نسمح لكم بأخونة تونس وسنتصدى لتعدد الزوجات ومنع المرأة من العمل السياسي قبل سن اليأس

باب نات -

هاجمت الاثنين 1 ديسمبر، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.وفي مداخلتها خلال مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية ذكّرت عبير موسى باعتصامها أمام فرع اتحاد علماء المسلمين وتطرّقت إلى ما سمّتها فتاوي الرئيس السابق للاتحاد يوسف القرضاوي والتي أشارت الي وجود مساع لتطبيقها في تونس بايعاز من راشد الغنوشي ومرورا عبر اتفاقيات تبرمها وزارة الشؤون الدينية.وتحدّثت عبير موسي عن تعدّد الزوجات ومنع الرجل لزوجته من العمل ومنع المرأة أيضا من العمل السياسي قبل سن اليأس وعن اعتبار المرأة مكمّلة للرجل مشيرة إلى أن هذا الفكر الذي يتم السعي إلى نشره وتمريره.وقالت مخاطبة وزير الشؤون الدينية ورئيس البرلمان وهي تصرخ "نحن صامدات أمام هذا الفكر المتشدد ولن نسمح لكم بأخونة تونس، لن نقبل بالتراجع عن مكاسب الدولة التونسية ومكاسب المرأة ونحن لكم بالمرصاد وسنحاسبكم وطنيا ودوليا، المرأة ليست مكملة ولن نقبل بتعدد الزوجات ولم نثبل بالقوامة والوصاية الي يقوموا بها الناس المتخلفين والرجعيين". مشيرة إلى أنها لن ترفع الاعتصام أمام مقر فرع اتحاد المسلمين.