   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

علاء الشابي "أنفقت 70 مليون في مرضي وتسلفت من اصدقائي كما انفقت تحويشة العمر"‎

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 18:02 قراءة: 0 د, 24 ث
قال الإعلامي علاء الشابي في حوار عبر أمواج اذاعة موزاييك السبت 20 نوفمبر انه لم يخدع الناس في قضية مرضه.
وأضاف علاء الشابي انه انفق ما يقارب 70 ألف دينار في مرضه متابعا" ذهبت للعلاج في فرنسا بطلب من طبيبي الذي اطلع على تحاليلي".
وتابع علاء الشابي " قمت بالتداين للحصول على المبلغ كما أنفقت تحويشة العمر".
واكد علاء الشابي انه لا يشكك في القطاع الطبي في تونس لكن البروتوكولات الصحية في الخارج افضل.





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