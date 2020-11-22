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المرزوقي " الاعلام التونسي لعب دورا تخريبيا وطالما لم يتم إصلاحه فلن تكون هناك ديمقراطية"

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 11:58 قراءة: 0 د, 45 ث
انتقد رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في حوار مع صحيفة القدس العربي الاعلام التونسي معتبرا انه اضر بالثورة و قام بتشويهه و يسعى اليوم الى تغييبه

وقال في هذا الاطار "بالنسبة للإعلام فسأكون صريحاً معك أنا أعتبر أن الإعلام التونسي قد أضر كثيراً بي وبالثورة وبكل ما أؤمن به وأنا آسف لذلك لأني ناضلت من أجل حرية الرأي والتعبير وكنت أول ضحايا للإعلام الحر الذي ناضلت من أجله.
وتابع المرزوقي "رغم كل ما جناه علي هذا الإعلام فإني لم أرفع قضية بأي صحافي. لكن لدي احتراز كبير من الإعلام التونسي في الوقت الحالي ولست مستعداً الآن للتعامل معه.


واضاف المرزوقي "إن هناك نوعاً من الحاجز النفسي بيني وبين هذا الإعلام الذي لعب دوراً مخرباً وهداماً وساهم في تشويهي وإسقاطي في الانتخابات وضرب الثورة وهو اليوم أحد أكبر المشاكل في تونس وطالما لم يتم إصلاحه فلن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في البلاد.



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