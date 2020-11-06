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لطفي المرايحي ''أعطوني 6 أشهر رئيس حكومة نخرجكم من الأزمة''

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 16:41 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي فيلا حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" اليوم الجمعة انه قادر على إخراج تونس من ازمتها في ظرف 6 اشهر فقط.
وأضاف لطفي المرايحي " بعد 3 اشهر من العمل الجاد والحقيقي ستجدون النتائج في الثلاث أشهر التي تليها".
وتابع لطفي المرايحي " هذا ليس مجرد لغو او تمنيا هذه حقائق علمية واقتصادية واضحة وجلية".
وقال لطفي المرايحي " ناديت طويلا بالحمائية لإنقاذ الاقتصاد الوطني لكن لا احد يستمع الي وهذه النتائج السلبية تتوالى مضيفا " في تونس السياسيون لا يفهمون في الاقتصاد لذلك يحولون المشكلة من اقتصادية الى سياسية".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214559

MedTunisie  (South Africa)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 18h 23m |           
اقسم بالله العظيم، انه لن يستطيع احد ان يخرج تونس من ما هي فيه الا اذا صدق و اخلص النية لله اولا و لتونس و اعتدل في دينه و ابتعد عن التطرف ضد الاسلام و دين الامة و التشرذم بين التبعية للغرب

Sarramba  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 17h 16m |           
نعطيوك ستة شهور في منّوبة، ربّما تخرج بعقلك؟



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