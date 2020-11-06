لطفي المرايحي ''أعطوني 6 أشهر رئيس حكومة نخرجكم من الأزمة''

باب نات -

قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي فيلا حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" اليوم الجمعة انه قادر على إخراج تونس من ازمتها في ظرف 6 اشهر فقط.وأضاف لطفي المرايحي " بعد 3 اشهر من العمل الجاد والحقيقي ستجدون النتائج في الثلاث أشهر التي تليها".وتابع لطفي المرايحي " هذا ليس مجرد لغو او تمنيا هذه حقائق علمية واقتصادية واضحة وجلية".وقال لطفي المرايحي " ناديت طويلا بالحمائية لإنقاذ الاقتصاد الوطني لكن لا احد يستمع الي وهذه النتائج السلبية تتوالى مضيفا " في تونس السياسيون لا يفهمون في الاقتصاد لذلك يحولون المشكلة من اقتصادية الى سياسية".