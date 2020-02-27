تخلّّف فيها من يمثل الاتحاد للمرة الخامسة عن الحضور ..احداث الخميس الاسود امام القضاء

Jeudi 27 Février 2020
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باب نات - نظرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بملف الخميس الاسود التى جدت بتاريخ 26 جانفي 1978 وتمثلت في اضراب عام دعى له الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن الطبقة الشغيلة والتى ادت الى سقوط عدة ضحايا وجرحى ..
بالمناداة على ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل بوصفه قائم بالحق الشخصي لم يحضر من يمثله للمرة الخامسة .
كما خلف ردود فعل سلبية لبعض نظراءه المتضررين وأهالي الضحايا ..
كما حضر محامي ينوب اسماعيل السحباني القيادي السابق الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تبين للمحكمة ان اسماعيل السحباني اسمه غير مورد في قائمة قضية الحال .. فقررت المحكمة تأخير القضية الى جلسة 28 ماي 2020 لاستدعاء االمنسوب اليهم الانتهاك وهم اعوان وإطارات سابقين بوزارة الداخلية ولاستدعاء بقية المتضررين واهالي الضحايا .
باب نات - نظرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بملف الخميس الاسود التى جدت بتاريخ 26 جانفي 1978 وتمثلت في اضراب عام دعى له الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن الطبقة الشغيلة والتى ادت الى سقوط عدة ضحايا وجرحى ..
بالمناداة على ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل بوصفه قائم بالحق الشخصي لم يحضر من يمثله للمرة الخامسة .
كما خلف ردود فعل سلبية لبعض نظراءه المتضررين وأهالي الضحايا ..
كما حضر محامي ينوب اسماعيل السحباني القيادي السابق الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تبين للمحكمة ان اسماعيل السحباني اسمه غير مورد في قائمة قضية الحال .. فقررت المحكمة تأخير القضية الى جلسة 28 ماي 2020 لاستدعاء االمنسوب اليهم الانتهاك وهم اعوان وإطارات سابقين بوزارة الداخلية ولاستدعاء بقية المتضررين واهالي الضحايا .
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Par:mnasser57 (Austria )
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