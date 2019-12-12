زياد الهاني للغنوشي : ننصحك شد دارك خير ومارس الاعتكاف "

Jeudi 12 Decembre 2019



باب نات

- نصح الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة "ifm " رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان بترك عالم السياسة ولزوم بيته .واضاف زياد الهاني " مثل الشهودي ادعو راشد الغنوشي لترك عالم السياسة والاعتكاف وعدم الاستماع الى المحيطين به الذين يزينون له الاوضاع".وقال زياد الهاني " عبد الفتاح مورو صوت الحكمة في تونس واعتبر ان اعتزاله عالم السياسة " خسارة كبيرة لتونس".