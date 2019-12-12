زياد الهاني للغنوشي : ننصحك شد دارك خير ومارس الاعتكاف "

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - نصح الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة "ifm " رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان بترك عالم السياسة ولزوم بيته .
واضاف زياد الهاني " مثل الشهودي ادعو راشد الغنوشي لترك عالم السياسة والاعتكاف وعدم الاستماع الى المحيطين به الذين يزينون له الاوضاع".
وقال زياد الهاني " عبد الفتاح مورو صوت الحكمة في تونس واعتبر ان اعتزاله عالم السياسة " خسارة كبيرة لتونس".
واضاف زياد الهاني " مثل الشهودي ادعو راشد الغنوشي لترك عالم السياسة والاعتكاف وعدم الاستماع الى المحيطين به الذين يزينون له الاوضاع".
وقال زياد الهاني " عبد الفتاح مورو صوت الحكمة في تونس واعتبر ان اعتزاله عالم السياسة " خسارة كبيرة لتونس".
En continu
- Hier 21:49 رجة أرضية بتاجروين من ولاية الكاف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:05
|14:46
|12:20
|07:22
|05:49
|
14°
|14°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|14°-11
|17°-12
|18°-14
|19°-12
|22°-12
Follow @babnet_Tunisie
(118 737) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 669) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 999) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 679) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 603) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 604) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 587) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 992) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 232) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 50 180) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 148) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 973) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 066) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 306) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 486) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 459) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 988) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 855) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 816) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 789) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:adel22 (Tunisia )
Sur: بسبب صلاح مصباح، الجامعة العامة للستاغ تطالب الإدارة العامة بمقاضاة قناة التاسعة