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زياد الهاني للغنوشي : ننصحك شد دارك خير ومارس الاعتكاف "

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - نصح الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة "ifm " رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان بترك عالم السياسة ولزوم بيته .
واضاف زياد الهاني " مثل الشهودي ادعو راشد الغنوشي لترك عالم السياسة والاعتكاف وعدم الاستماع الى المحيطين به الذين يزينون له الاوضاع".
وقال زياد الهاني " عبد الفتاح مورو صوت الحكمة في تونس واعتبر ان اعتزاله عالم السياسة " خسارة كبيرة لتونس".



  
  
     
  

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