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الشاهد يدشن الطريق السريعة القيروان - سوسة

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - أشرف ظهر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بولاية القيروان على تدشين الطريق السريعة القيروان-سوسة على طول 50 كيلومتر بتكلفة جملية قدرت بحوالي 150 م د .




ويتمثل المشروع في مضاعفة الطريق بين ولايتي سوسة والقيروان وتهيئة محول على مستوى طريق السيارة أ1 وإنجاز المنشآت المائية وتهيئة المفترقات والتنوير العمومي لمناطق العمران وكل مستلزمات السلامة المرورية إلى جانب إنجاز جسر على مستوى تقاطع السكة الحديدية بسيدي الهاني وتحسين مدخل المدينة وتصريف مياه الأمطار بالجزء العابر لها.

وسوف يساهم فتح هذه الطريق السريعة ومضاعفتها في تحسين السلامة لمستعملي الطريق وتأمين سيولة مرورية أفضل بعد أن كانت هذه الطريق مصنفة ضمن الطرقات التي تشمل عدة نقاط سوداء وتسجل سنويا قرابة 40 حادث مروري.

  
  
     
  

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