فيديو اليوم من جامع عقبة بن نافع : الغنوشي يغلبه النعاس خلال خطبة الجمعة

Vendredi 08 Novembre 2019



باب نات

- أدي الجمعة 8 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاة الجمعة في جامع عقبة بن نافع وذلك بمناسبة زيارته الي القيروان للاشراف على موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.وقد حضر صلاة الجمعة والي الجهة وعدد من أعضاء الحكومة والشخصيات الوطنية والحزبية وكان أبرزهم رئيس الحكومة وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي خطف الأضواء بعد أن رصدته عدسة كاميرا القناة الوطنية خلال خطبة الجمعة وقد غلبه النعاس.وقد شن عديد النشطاء حملة ساخرة من الغنوشي قائلين "هل فعلا حركة النهضة تريد ترشيحه لترأس الحكومة ؟" وقال ٱخرون بعد حكومات الكفاءات والتكنوقراط ستأتي حكومة النوم والسبات".واستغرب نشطاء اخرون السخرية من الغنوشي وعلقوا قائلين "وزراء ونواب راقدين 5 سنين وموظفين راقدين في بيرواتهم حياتهم كاملة ما راهم حد أما راو الغنوشي كي غلبوا النعاس لبضع ثواني...ملا نفاق".