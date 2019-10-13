الشاهد يهنئ قيس سعيد بالفوز بالرئاسة

Dimanche 13 Octobre 2019



باب نات

- نشر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك هنأ فيها المترشّح قيس سعيد إثر إعلان تقدّمه على منافسه نبيل القروي وفوزه بالانتخابات الرئاسية، في سبر الأراء والنتائج الأولية اثر الخروج من مراكز الاقتراع.ووفق تقديرات أولية، فاز سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة كبيرة.ووفق نتائج أولية نشرتها مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، تحصل سعيد على 76.9 بالمائة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمائة لمنافسه القروي.