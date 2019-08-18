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إدارة حملة الزبيدي تنفي سحب ترشحه لفائدة مهدي

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
باب نات - كشف الأحد 18 أوت القيادي بحزب البديل التونسي ورئيس قائمة الحزب بدائرة بن عروس في الانتخابات التشريعية وسام السعيدي عن امكانية انسحاب عبد الكريم الزبيدي من الانتخابات الرئاسية.




وقال السعيدي في تدوينة أثارت جدلا واسعا "يبدو أن السيد عبد الكريم الزبيدي قد رجح صوت العقل وقرر الانسحاب لفائدة السيد مهدي جمعة شكرا دكتور على الرصانة".

وقد كّذّب مقرّبون من الزبيدي هذا الخبر ودعوا السعيدي إلى الكف عن نشر الاشاعات واحترام المنافسة السياسية الشريفة حسب تقديرهم.

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إدارة حملة الزبيدي تنفي سحب ترشحه لفائدة مهدي جمعة
بحسب اذاعة موزاييك, نفى مصدر مسؤول من إدارة الحملة الانتخابية للمترشح عبد الكريم الزبيدي، بشكل قطعي، ما راج مساء الأحد 18 أوت 2019 في شبكات التواصل الاجتماعي حول إمكانية سحب الزبيدي ترشحه لفائدة مهدي جمعة.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187593

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 18 Août 2019 à 22h 59m |           
غلب الصفحات الفيسبوكية قالو الزبيدي .بكوش وما يتكلمش وما يعرفش. يتواصل نحب نفهم كيفاش تواصل معاكم وقالكم متنازل لسي المهدي ؟؟؟

زعمة بالاشارة

Sly  ()  |Dimanche 18 Août 2019 à 22h 25m |           
أغلب الصفحات الفيسبوكية قالو الزبيدي .بكوش وما يتكلمش وما يعرفش. يتواصل نحب نفهم كيفاش تواصل معاكم وقالكم متنازل لسي المهدي ؟؟؟

زعمة بالاشارة

Potentialside  (Tunisia)  |Dimanche 18 Août 2019 à 21h 59m |           
الزبيدي، جمعة ،الشاهد ،المفروض يترشح واحد فقط لتجنب تشتيت الأصوات و خسارة الكل .لو كان سي الباجي الله يرحمو راهو فصل الهدرة بتقديم مرشح واحد...



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