Dimanche 18 Août 2019
باب نات - كشف الأحد 18 أوت القيادي بحزب البديل التونسي ورئيس قائمة الحزب بدائرة بن عروس في الانتخابات التشريعية وسام السعيدي عن امكانية انسحاب عبد الكريم الزبيدي من الانتخابات الرئاسية.
وقال السعيدي في تدوينة أثارت جدلا واسعا "يبدو أن السيد عبد الكريم الزبيدي قد رجح صوت العقل وقرر الانسحاب لفائدة السيد مهدي جمعة شكرا دكتور على الرصانة".
وقد كّذّب مقرّبون من الزبيدي هذا الخبر ودعوا السعيدي إلى الكف عن نشر الاشاعات واحترام المنافسة السياسية الشريفة حسب تقديرهم.
اقرأ أيضا: رشيد صفر يدعو مهدي جمعة للانسحاب من سباق الرئاسة ومساندة الزبيدي
إدارة حملة الزبيدي تنفي سحب ترشحه لفائدة مهدي جمعة
بحسب اذاعة موزاييك, نفى مصدر مسؤول من إدارة الحملة الانتخابية للمترشح عبد الكريم الزبيدي، بشكل قطعي، ما راج مساء الأحد 18 أوت 2019 في شبكات التواصل الاجتماعي حول إمكانية سحب الزبيدي ترشحه لفائدة مهدي جمعة.
وقال السعيدي في تدوينة أثارت جدلا واسعا "يبدو أن السيد عبد الكريم الزبيدي قد رجح صوت العقل وقرر الانسحاب لفائدة السيد مهدي جمعة شكرا دكتور على الرصانة".
وقد كّذّب مقرّبون من الزبيدي هذا الخبر ودعوا السعيدي إلى الكف عن نشر الاشاعات واحترام المنافسة السياسية الشريفة حسب تقديرهم.
اقرأ أيضا: رشيد صفر يدعو مهدي جمعة للانسحاب من سباق الرئاسة ومساندة الزبيدي
إدارة حملة الزبيدي تنفي سحب ترشحه لفائدة مهدي جمعة
بحسب اذاعة موزاييك, نفى مصدر مسؤول من إدارة الحملة الانتخابية للمترشح عبد الكريم الزبيدي، بشكل قطعي، ما راج مساء الأحد 18 أوت 2019 في شبكات التواصل الاجتماعي حول إمكانية سحب الزبيدي ترشحه لفائدة مهدي جمعة.
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Par:Sly (Tunisia )
Sur: إدارة حملة الزبيدي تنفي سحب ترشحه لفائدة مهدي