سفينة بضائع وناقلة نفط خاضعة للعقوبات تعبران هرمز

Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 13:01
      
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بعبور سفينة بضائع تحمل سلعا غذائية وناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية مضيق هرمز، فيما تؤكد القوات الأمريكية أن "أي سفينة لم تتمكن من اختراق الحصار".

واعتبر المراقبون الخطوة تحديا للادعاءات الأمريكية بفرض "حصار بحري كامل" على المنافذ البحرية لإيران.


إلا أن شبكة سي إن إن الأمريكية اعتبرت وفقا لمصادرها بأن الولايات المتحدة تفرض حصارا على الموانئ الإيرانية وليس على مضيق هرمز نفسه، وبالتالي لا يمكن اعتبار التقارير التي تتحدث عن عبور سفن عبر المضيق انتهاكاً للحصار المعلن.


وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن سفينة نقل بضائع تحمل سلعا غذائية عبرت المياه الدولية ومضيق هرمز وهي تتجه حاليا إلى ميناء الإمام الخميني في جنوب إيران، وذلك في وقت كانت فيه القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أن "أي سفينة لم تتمكن من اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية".

وأضافت الوكالة أن ناقلة نفط عملاقة (VLCC) مدرجة على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (أوفك)، عبرت صباح اليوم أيضا المياه الإيرانية قادمة من المياه المفتوحة وعبرت مضيق هرمز دون أي محاولة للتمويه أو إخفاء الهوية، وبجهاز تحديد المواقع (GPS) عاملا بشكل كامل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات أمريكية متضاربة، فبينما تؤكد سنتكوم نجاحها في فرض حصار بحري، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن البحرية الأمريكية اعترضت منذ بدء الحصار 8 ناقلات نفط كانت تحاول دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، في مؤشر على استمرار حركة الملاحة رغم الإجراءات المشددة.
الأربعاء 15 أفريل 2026 | 27 شوال 1447
