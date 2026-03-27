حكم أمريكي تاريخي: إدانة “ميتا” و”غوغل” بسبب أضرار منصاتهما على الأطفال
قضت هيئة محلفين في الولايات المتحدة بإدانة شركتي “ميتا” و“غوغل”، معتبرة أن تصميم منصاتهما الرقمية يشكّل خطراً على الأطفال والمراهقين، في قرار وُصف بأنه تحول بارز في مسار مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى.
تعويضات مالية رغم ضخامتهماوألزمت هيئة المحلفين شركة “ميتا” بدفع تعويضات بقيمة 4.2 مليون دولار، مقابل 1.8 مليون دولار على “غوغل”، وهي مبالغ تبقى محدودة مقارنة بالقيمة السوقية والاستثمارات الضخمة للشركتين.
القضية: إدمان مبكر على المنصاتوتعود القضية إلى شابة أمريكية، كانت قاصراً عند رفع الدعوى، أكدت أنها أصبحت مدمنة على “يوتيوب” و”إنستغرام” في سن مبكرة، نتيجة تصميم التطبيقات بطريقة جاذبة ومؤثرة على السلوك.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركتين أهملتا في تصميم المنصات وفشلتا في التحذير من مخاطرها المحتملة، خاصة على الفئات العمرية الصغيرة.
نية الاستئنافمن جهتها، أعلنت “ميتا” عدم موافقتها على الحكم، مؤكدة أنها بصدد تقييم خياراتها القانونية، فيما أكدت “غوغل” عزمها استئناف القرار.
تصاعد الضغوط التشريعيةويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة تجاه تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب، حيث انتقل الجدل من المجال العام إلى المحاكم والهيئات التشريعية.
وسنّت عدة ولايات أمريكية قوانين جديدة لتنظيم استخدام الأطفال لهذه المنصات، تشمل التحقق من الأعمار وتقييد الاستخدام داخل المدارس، في ظل غياب تشريع فيدرالي شامل.
قضايا جديدة في الأفقومن المنتظر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة محاكمات جديدة ضد شركات التكنولوجيا، تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التشريعات والقيود التنظيمية على هذا القطاع.
ويُنظر إلى هذا الحكم باعتباره مؤشراً على بداية مرحلة مساءلة أوسع لشركات التكنولوجيا بشأن سلامة المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين.
