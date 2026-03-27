حكم أمريكي تاريخي: إدانة “ميتا” و”غوغل” بسبب أضرار منصاتهما على الأطفال

تعويضات مالية رغم ضخامتهما





القضية: إدمان مبكر على المنصات





نية الاستئناف



تصاعد الضغوط التشريعية



قضايا جديدة في الأفق



قضت هيئة محلفين في الولايات المتحدة بإدانة شركتي، معتبرة أن تصميم منصاتهما الرقمية يشكّل خطراً على الأطفال والمراهقين، في قرار وُصف بأنهوألزمت هيئة المحلفين شركة “ميتا” بدفع تعويضات بقيمة، مقابلعلى “غوغل”، وهي مبالغ تبقى محدودة مقارنة بالقيمة السوقية والاستثمارات الضخمة للشركتين.وتعود القضية إلى شابة أمريكية، كانت قاصراً عند رفع الدعوى، أكدت أنها أصبحت، نتيجة تصميم التطبيقات بطريقة جاذبة ومؤثرة على السلوك.وخلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركتين، خاصة على الفئات العمرية الصغيرة.من جهتها، أعلنت “ميتا” عدم موافقتها على الحكم، مؤكدة أنها بصدد تقييم خياراتها القانونية، فيما أكدت “غوغل” عزمهاويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة تجاه تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب، حيث انتقل الجدل من المجال العام إلىوسنّت عدة ولايات أمريكية قوانين جديدة لتنظيم استخدام الأطفال لهذه المنصات، تشمل، في ظل غياب تشريع فيدرالي شامل.ومن المنتظر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة محاكمات جديدة ضد شركات التكنولوجيا، تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يفتح الباب أمامعلى هذا القطاع.ويُنظر إلى هذا الحكم باعتباره مؤشراً على بدايةبشأن سلامة المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين.