ارتفاع أسعار النفط: تداعيات محتملة على الاقتصاد التونسي

أفادت مذكرة صادرة عنبأن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، حيث، كما قفز، المرجع الأوروبي للغاز الطبيعي، بنسبة. كما تأثرت بعض أسواق المشتقات النفطية بشكل خاص، وخاصةوباعتبار تونس، فقد تواجه تداعيات اقتصادية ثقيلة نتيجة الحرب في المنطقة، خاصة مع، إضافة إلى التهديد الذي يطالالذي يمر عبره نحووأوضحفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى، خاصة إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة.وأضاف أنبُني على فرضية سعر، مبرزاً أن، ما يزيد من أعباء النفقات العمومية، خاصة وأن الدولة ما تزال. ومع ذلك، اعتبر أن تأثير الأزمة قد يبقى محدوداً إذا عاد الاستقرار الجيوسياسي واستقرت الأسعار.وأشار الوهابي كذلك إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤثر بشكل مباشر على، نظراً لأنوذكّر بأن، أي ما يعادلالمقدر بـ. وأوضح أن تفاقم هذا العجز قد يؤدي إلىنتيجة ارتفاع قيمة واردات الطاقة.وفي هذا السياق، تساءل الخبير عنلمواجهة هذه التطورات، مذكراً بأنوأشار أيضاً إلى أن عدة دول بدأت بالفعل، مثل خفض الاستهلاك وتشجيعبهدف الحفاظ على مخزونها من الطاقة والحد من تداعيات الأزمة.من جهة أخرى، كان، قد أكد خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أن، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها.