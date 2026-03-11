النفط ينخفض وسط مقترح تاريخي لضخ احتياطيات طارئة في الأسواق
تراجعت أسعار النفط اليوم عقب تقارير تحدثت عن اقتراح وكالة الطاقة الدولية سحب أكبر كمية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها، على خلفية المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.
وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.13% لتبلغ 87.69 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66% ليصل إلى 84 دولاراً للبرميل.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن السحب المقترح من الاحتياطي النفطي سيتجاوز 182 مليون برميل، وهو الحجم الذي طرحت به الدول الأعضاء في الوكالة النفط في السوق على دفعتين خلال عام 2022.
وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 11% الثلاثاء، مسجلين أكبر انخفاض منذ عام 2022، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها اقتراب نهاية الحرب. وقبل ذلك بيوم، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ جوان 2022.
وأشار محللو غولدمان ساكس إلى أن ضخ هذه الكمية من الاحتياطيات قد يعوض نحو 12 يوماً من توقف صادرات الخليج المقدرة بحوالي 15.4 مليون برميل يومياً.
في المقابل، أكد ترامب مراراً استعداد الولايات المتحدة لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عند الحاجة، غير أن مصادر أفادت لوكالة رويترز بأن البحرية الأمريكية رفضت طلبات من شركات الشحن لتوفير مرافقة عسكرية في الوقت الراهن بسبب ارتفاع مخاطر الهجمات.
ويرى محللو بنك يو بي إس أن أسعار النفط تواصل تراجعها التدريجي بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته بداية الأسبوع، مشيرين إلى أن الأسواق ستبقى مركزة على تطورات الشرق الأوسط لتقييم اتجاه أسعار الطاقة. كما عقد مسؤولون من مجموعة السبع اجتماعاً عبر الإنترنت لبحث إمكانية السحب من الاحتياطيات النفطية الطارئة بهدف الحد من تأثير الأزمة على الأسواق.
وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.13% لتبلغ 87.69 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66% ليصل إلى 84 دولاراً للبرميل.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن السحب المقترح من الاحتياطي النفطي سيتجاوز 182 مليون برميل، وهو الحجم الذي طرحت به الدول الأعضاء في الوكالة النفط في السوق على دفعتين خلال عام 2022.
وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 11% الثلاثاء، مسجلين أكبر انخفاض منذ عام 2022، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها اقتراب نهاية الحرب. وقبل ذلك بيوم، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ جوان 2022.
وأشار محللو غولدمان ساكس إلى أن ضخ هذه الكمية من الاحتياطيات قد يعوض نحو 12 يوماً من توقف صادرات الخليج المقدرة بحوالي 15.4 مليون برميل يومياً.
في المقابل، أكد ترامب مراراً استعداد الولايات المتحدة لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عند الحاجة، غير أن مصادر أفادت لوكالة رويترز بأن البحرية الأمريكية رفضت طلبات من شركات الشحن لتوفير مرافقة عسكرية في الوقت الراهن بسبب ارتفاع مخاطر الهجمات.
ويرى محللو بنك يو بي إس أن أسعار النفط تواصل تراجعها التدريجي بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته بداية الأسبوع، مشيرين إلى أن الأسواق ستبقى مركزة على تطورات الشرق الأوسط لتقييم اتجاه أسعار الطاقة. كما عقد مسؤولون من مجموعة السبع اجتماعاً عبر الإنترنت لبحث إمكانية السحب من الاحتياطيات النفطية الطارئة بهدف الحد من تأثير الأزمة على الأسواق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325186