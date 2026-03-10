مجموعة السبع تبحث الاستخدام المشترك للاحتياطيات النفطية لمواجهة ارتفاع الأسعار

أفادت صحيفةأن وزراء ماليةسيعقدون محادثات لبحث الارتفاع الحاد في أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع دراسة خياروذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تتم، في إطار آلية الاستجابة الجماعية للطوارئ المعتمدة لدى الدول الأعضاء.وبحسب مصادر الصحيفة، سيجري وزراء الماليةلبحث الخيارات المتاحة. وأشارت المصادر إلى أنبهدف تهدئة الأسواق.وتوضح الصحيفة أنضمن نظام الطوارئ المشترك. ووفق أحد المصادر، يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أنقد يكون خياراً مناسباً للتعامل مع تقلبات السوق.كما أشارت الصحيفة إلى أنلبحث سبل التعامل مع ما وصفته بـ. وأكدت وثيقة أعدت للاجتماع أن الوكالةوبالإضافة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، تمتلك الدول الأعضاء في الوكالةالتي يمكن أن توفر إمدادات إضافية للأسواق عند الحاجة.ويعود إنشاء نظامإلى عامعقب الحظر النفطي العربي الذي أعقب حرب أكتوبر 1973، وهو نظام صُمّم لمساعدة الدول الصناعية الكبرى على. ومنذ تأسيس وكالة الطاقة الدولية، تم اللجوء إلى استخدام هذه الاحتياطيات، كان آخرهاويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة توتراً متصاعداً، إذ