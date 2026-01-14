Babnet   Latest update 07:05 Tunis

ليلة إفريقية ساخنة.. نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696732d929b812.29704156_enojihfmpklqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 07:05 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يلتقي المنتخب المغربي بنظيره المنتخب النيجيري، فيما تخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام المنتخب السنغالي، في أمسية كروية مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا.



المغرب × نيجيريا

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبدالله مباراة المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري، في اختبار صعب لأصحاب الأرض الساعين إلى مواصلة حلم التتويج باللقب القاري الغائب منذ 1976.
أخبار ذات صلة:
الركراكي يعتبر مواجهة نيجيريا «نهائيًا قبل الأوان»
كأس أمم إفريقيا 2025: الركراكي يعتبر مواجهة نيجيريا «نهائيًا قبل الأوان»...


وكان أسود الأطلس قد بلغوا هذا الدور بعد فوز مستحق على المنتخب الكاميروني بهدفين دون رد، فيما يدخل المنتخب النيجيري المواجهة بطموح بلوغ النهائي ومواصلة مشواره القوي في البطولة.

موعد المباراة:

* 9:00 مساءً بتوقيت الرباط / تونس

مصر × السنغال

وفي اللقاء الثاني، يستضيف ملعب طنجة الكبير قمة قوية تجمع المنتخب المصري والمنتخب السنغالي، في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي نسخة 2022 الذي حسمه أسود التيرانغا بركلات الترجيح.
أخبار ذات صلة:
حسام حسن: السنغال لا تمثل عقدة للمنتخب المصري
حسام حسن: السنغال لا تمثل عقدة للمنتخب المصري ...

ويسعى الفراعنة إلى رد الاعتبار وبلوغ النهائي للمرة الثالثة خلال آخر خمس نسخ، بينما يطمح المنتخب السنغالي إلى تأكيد تفوقه ومواصلة الدفاع عن مكانته القارية.

موعد المباراة:

* 6:00 مساءً بتوقيت تونس
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321862

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet19°
7° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-7
18°-9
18°-10
18°-9
17°-11
  • Avoirs en devises 25398,2
  • (13/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35942 DT
  • (13/01)
  • 1 $ = 2,89508 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026