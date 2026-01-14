ليلة إفريقية ساخنة.. نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يلتقي المنتخب المغربي بنظيره المنتخب النيجيري، فيما تخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام المنتخب السنغالي، في أمسية كروية مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا.
المغرب × نيجيريايحتضن ملعب الأمير مولاي عبدالله مباراة المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري، في اختبار صعب لأصحاب الأرض الساعين إلى مواصلة حلم التتويج باللقب القاري الغائب منذ 1976.
وكان أسود الأطلس قد بلغوا هذا الدور بعد فوز مستحق على المنتخب الكاميروني بهدفين دون رد، فيما يدخل المنتخب النيجيري المواجهة بطموح بلوغ النهائي ومواصلة مشواره القوي في البطولة.
موعد المباراة:
* 9:00 مساءً بتوقيت الرباط / تونس
مصر × السنغالوفي اللقاء الثاني، يستضيف ملعب طنجة الكبير قمة قوية تجمع المنتخب المصري والمنتخب السنغالي، في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي نسخة 2022 الذي حسمه أسود التيرانغا بركلات الترجيح.
ويسعى الفراعنة إلى رد الاعتبار وبلوغ النهائي للمرة الثالثة خلال آخر خمس نسخ، بينما يطمح المنتخب السنغالي إلى تأكيد تفوقه ومواصلة الدفاع عن مكانته القارية.
موعد المباراة:
* 6:00 مساءً بتوقيت تونس
