ليلة إفريقية ساخنة.. نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696732d929b812.29704156_enojihfmpklqg.jpg width=100 align=left border=0>

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يلتقي المنتخب المغربي بنظيره المنتخب النيجيري، فيما تخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام المنتخب السنغالي، في أمسية كروية مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا.









المغرب × نيجيريا

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبدالله مباراة المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري، في اختبار صعب لأصحاب الأرض الساعين إلى مواصلة حلم التتويج باللقب القاري الغائب منذ 1976.

أخبار ذات صلة: كأس أمم إفريقيا 2025: الركراكي يعتبر مواجهة نيجيريا «نهائيًا قبل الأوان»...



وكان أسود الأطلس قد بلغوا هذا الدور بعد فوز مستحق على المنتخب الكاميروني بهدفين دون رد، فيما يدخل المنتخب النيجيري المواجهة بطموح بلوغ النهائي ومواصلة مشواره القوي في البطولة.



موعد المباراة:



* 9:00 مساءً بتوقيت الرباط / تونس



مصر × السنغال

وفي اللقاء الثاني، يستضيف ملعب طنجة الكبير قمة قوية تجمع المنتخب المصري والمنتخب السنغالي، في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي نسخة 2022 الذي حسمه أسود التيرانغا بركلات الترجيح.

أخبار ذات صلة: حسام حسن: السنغال لا تمثل عقدة للمنتخب المصري ...

ويسعى الفراعنة إلى رد الاعتبار وبلوغ النهائي للمرة الثالثة خلال آخر خمس نسخ، بينما يطمح المنتخب السنغالي إلى تأكيد تفوقه ومواصلة الدفاع عن مكانته القارية.



موعد المباراة:



* 6:00 مساءً بتوقيت تونس

يحتضنمباراة، في اختبار صعب لأصحاب الأرض الساعين إلى مواصلة حلم التتويج باللقب القاري الغائب منذوكانقد بلغوا هذا الدور بعد فوز مستحق علىبهدفين دون رد، فيما يدخل المنتخب النيجيري المواجهة بطموح بلوغ النهائي ومواصلة مشواره القوي في البطولة.بتوقيت الرباط / تونسوفي اللقاء الثاني، يستضيفقمة قوية تجمع، في مواجهة تعيد إلى الأذهانالذي حسمهبركلات الترجيح.ويسعىإلى رد الاعتبار وبلوغ النهائي للمرة الثالثة خلال آخر خمس نسخ، بينما يطمح المنتخب السنغالي إلى تأكيد تفوقه ومواصلة الدفاع عن مكانته القارية.بتوقيت تونس