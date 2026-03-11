التمديد في الاحتفاظ بعدد من أعضاء “أسطول الصمود” على ذمة الأبحاث المالية
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ بالموقوفين من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود لمدة خمسة أيام إضافية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت الأسبوع الماضي بالاحتفاظ بستة من أعضاء الهيئة التسييرية، وذلك على خلفية فتح بحث عدلي يتعلق بشبهات تدفقات مالية مشبوهة يُشتبه في حصول الهيئة عليها دون وضوح مصدرها، وفق البلاغ الصادر عن النيابة.
