Babnet   Latest update 12:48 Tunis

التمديد في الاحتفاظ بعدد من أعضاء “أسطول الصمود” على ذمة الأبحاث المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b154d880be71.24589077_miljokgphqfne.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 12:40 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ بالموقوفين من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود لمدة خمسة أيام إضافية.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت الأسبوع الماضي بالاحتفاظ بستة من أعضاء الهيئة التسييرية، وذلك على خلفية فتح بحث عدلي يتعلق بشبهات تدفقات مالية مشبوهة يُشتبه في حصول الهيئة عليها دون وضوح مصدرها، وفق البلاغ الصادر عن النيابة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325202

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:25
15:49
12:36
06:36
05:10
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
20°-9
18°-9
20°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/03)     1368,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/03)   27924 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>