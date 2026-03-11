التمديد في الاحتفاظ بعدد من أعضاء “أسطول الصمود” على ذمة الأبحاث المالية

أذنتلأعوانبالتمديد في الاحتفاظ بالموقوفين منلمدةوكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت الأسبوع الماضي بالاحتفاظ، وذلك على خلفية فتحيُشتبه في حصول الهيئة عليها دون وضوح مصدرها، وفق البلاغ الصادر عن النيابة.