إعادة مباراة النادي الإفريقي وشبيبة القيروان في نصف نهائي بطولة كرة السلة يوم 16 مارس

برنامج الدور نصف النهائي الأول



برنامج الدور نصف النهائي الثاني



أعلنت، اليوم الأربعاء، أن المباراة التي تقرر إعادتها بينضمن الجولة الثانية من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة ستجرىانطلاقا منوكانتالتابعة للجامعة قد قررت أمس الثلاثاءفي مباراتها أمام النادي الإفريقي، وبالتاليوأوضحت الجامعة، عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه تم، ما ترتب عنهوجميع آثارها.وأضافت أن المباراة المعاد إجراؤها ستقامكما ذكّرت الجامعة بأنها قررت أول أمس الاثنينمن السلسلة بين الفريقين، التي كانت مبرمجة بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان، إلى موعد لاحق.النادي الإفريقي – شبيبة القيروان:النادي الإفريقي – شبيبة القيروانشبيبة القيروان – النادي الإفريقيشبيبة القيروان – النادي الإفريقيالاتحاد المنستيري – النجم الساحلي:الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي:النجم الساحلي – الاتحاد المنستيريالنجم الساحلي – الاتحاد المنستيرييتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق