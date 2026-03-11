إعادة مباراة النادي الإفريقي وشبيبة القيروان في نصف نهائي بطولة كرة السلة يوم 16 مارس
أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم الأربعاء، أن المباراة التي تقرر إعادتها بين النادي الإفريقي وشبيبة القيروان ضمن الجولة الثانية من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة ستجرى يوم الاثنين 16 مارس الجاري بقاعة القرجاني بالعاصمة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.
وكانت لجنة النزاعات التابعة للجامعة قد قررت أمس الثلاثاء قبول الاحتجاج الذي تقدمت به شبيبة القيروان شكلا وأصلا في مباراتها أمام النادي الإفريقي، وبالتالي إعادة اللقاء.
وأوضحت الجامعة، عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه تم معاينة ارتكاب حكام مباراة 7 مارس بقاعة القرجاني مخالفة جسيمة للقواعد العامة لكرة السلة الصادرة عن الاتحاد الدولي، ما ترتب عنه إلغاء نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الإفريقي (86-74) وجميع آثارها.
وأضافت أن المباراة المعاد إجراؤها ستقام بنفس اللاعبين المسجلين في ورقة المباراة الأصلية.
كما ذكّرت الجامعة بأنها قررت أول أمس الاثنين تأجيل مباراة الجولة الثالثة من السلسلة بين الفريقين، التي كانت مبرمجة بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان، إلى موعد لاحق.
برنامج الدور نصف النهائي الأولالسبت 7 مارس 2026 – الجولة الأولى (قاعة القرجاني)
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 84-87
الاثنين 16 مارس 2026 – الجولة الثانية (قاعة القرجاني، س 14)
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان
الجولة الثالثة (أجّلت إلى موعد لاحق – قاعة عزيز ميلاد)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي
الجولة الرابعة (تحدد لاحقا – قاعة عزيز ميلاد)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي
برنامج الدور نصف النهائي الثانيالخميس 5 مارس 2026 – الجولة الأولى (قاعة محمد المزالي)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: 84-64
الأحد 8 مارس 2026 – الجولة الثانية (قاعة محمد المزالي)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: 80-74
الخميس 12 مارس 2026 – الجولة الثالثة (قاعة حمام سوسة)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
الأحد 15 مارس 2026 – الجولة الرابعة (قاعة حمام سوسة)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
ملاحظة: يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات.
