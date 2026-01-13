Babnet   Latest update 15:40 Tunis

حسام حسن: السنغال لا تمثل عقدة للمنتخب المصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6966568d4e8832.00237339_mqpegfjikohnl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 15:26
      
أكد مدرب المنتخب المصري حسام حسن، اليوم الثلاثاء، أن منتخب السنغال لا يمثل عقدة لمنتخب بلاده، وذلك قبل مواجهة المنتخبين غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وأشار حسام حسن، خلال الندوة الصحفية التي سبقت اللقاء، إلى أن تتويج السنغال على حساب مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وتأهلها بعدها إلى كأس العالم بقطر، لا يغيّر من واقع المنافسة، قائلا إن “منتخب مصر تُوّج باللقب القاري سبع مرات، ولا وجود لما يسمى بالعقدة في كرة القدم”.


وشدد مدرب المنتخب المصري على أنه لا يلتفت إلى الانتقادات، معتبرا أن الضغوط تبقى أمرا معتادا في مثل هذه المواعيد الكبرى، مضيفا أن أي محاولات استفزاز أو مقاطع تحفيزية لا تزيد إلا من دوافع اللاعبين قبل المباريات الحاسمة.


وأكد في السياق ذاته أن القارة الإفريقية تزخر بمواهب كبيرة لا تقل قيمة عن اللاعبين الأوروبيين، مشيرا إلى أن التنافس بين محمد صلاح وساديو ماني يمثل نموذجا مشرفا لكرة القدم الإفريقية.

وأضاف حسام حسن أن المنتخب المصري جاهز تماما لمواجهة السنغال، معربا عن ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على بلوغ الدور النهائي، قائلا إن “منتخب مصر اعتاد خوض مثل هذه المباريات الكبيرة وبلغ هذا الدور في مناسبات عديدة”.

كما أشار إلى أفضلية السنغال من حيث اللعب على أرضها منذ انطلاق البطولة وحصولها على فترة راحة أطول، مؤكدا في المقابل أن ذلك لن يمنع المنتخب المصري من السعي لتحقيق الفوز.

وختم مدرب مصر بالتأكيد على أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، وأنهم عازمون على تقديم أقصى ما لديهم من أجل التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب، ملاحظا أن نسخة المغرب من كأس أمم إفريقيا تتسم بقوة كبيرة في ظل التطور اللافت للكرة الإفريقية وارتفاع مستوى المنتخبات المشاركة.
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain mercredi

