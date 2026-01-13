Babnet   Latest update 15:40 Tunis

كأس أمم إفريقيا 2025: الركراكي يعتبر مواجهة نيجيريا «نهائيًا قبل الأوان»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69511b84276979.66991412_onepjhqkfilmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 14:47 قراءة: 1 د, 17 ث
      
اعتبر مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أن مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره النيجيري تُعد «نهائيًا قبل الأوان»، بالنظر إلى قيمة المنتخبين وحجم الرهان المطروح.

وأوضح الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بلوغ نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم جاء بعد غياب دام سنوات، مؤكدا أن المنتخب المغربي سيواجه «منتخبا قويا ومنظما»، معربا عن أمله في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.


وأشار مدرب «أسود الأطلس» إلى أن المنتخب النيجيري يمتلك عناصر متميزة ودكة احتياط ذات جودة عالية، مشددا على أن «القوة الذهنية ستكون العامل الحاسم لتفادي منح نيجيريا فرصة استعادة توازنها، والحد من تأثيرها التقني والبدني»، معتبرا أن المواجهة تمثل «اختبارا حقيقيا للطرفين».


وأكد الركراكي أن أداء المنتخب المغربي عرف تطورا تدريجيا منذ الدور الأول، موضحا أن الجهاز الفني عمل على تجهيز عدد من اللاعبين، من بينهم حمزة إيغمان وأشرف حكيمي وبراهيم دياز. وأضاف أن المنتخب المغربي سيلاقي منتخبا نيجيريا «تجاوز خيبة الإقصاء من كأس العالم ويركز بالكامل على هذه البطولة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

ولفت إلى أن المربع الذهبي لهذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم يُعد الأقوى، نظرا لتواجد عدد من اللاعبين المتوجين بالكرة الذهبية الإفريقية، معتبرا أن ذلك «يعكس أفضل صورة لكرة القدم الإفريقية».

من جهته، عبّر حارس المرمى منير المحمدي عن ارتياحه لبلوغ نصف النهائي، واصفا ذلك بـ«الإنجاز الذي طال انتظاره»، مؤكدا أن المنتخب استعد جيدا لتقديم مباراة كبيرة.

وأضاف المحمدي أن اللاعبين «جاهزون ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا» لمواجهة أحد أبرز المنتخبات الإفريقية، مشددا على أن المجموعة تدرك أهمية هذه المباراة لتحقيق التأهل إلى النهائي والاقتراب أكثر من التتويج باللقب القاري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321816

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain mercredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:27
15:05
12:35
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
19°-7
18°-9
16°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026