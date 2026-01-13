كأس أمم إفريقيا 2025: الركراكي يعتبر مواجهة نيجيريا «نهائيًا قبل الأوان»

اعتبر مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أن مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره النيجيري تُعد «نهائيًا قبل الأوان»، بالنظر إلى قيمة المنتخبين وحجم الرهان المطروح.



وأوضح الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بلوغ نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم جاء بعد غياب دام سنوات، مؤكدا أن المنتخب المغربي سيواجه «منتخبا قويا ومنظما»، معربا عن أمله في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.



وأشار مدرب «أسود الأطلس» إلى أن المنتخب النيجيري يمتلك عناصر متميزة ودكة احتياط ذات جودة عالية، مشددا على أن «القوة الذهنية ستكون العامل الحاسم لتفادي منح نيجيريا فرصة استعادة توازنها، والحد من تأثيرها التقني والبدني»، معتبرا أن المواجهة تمثل «اختبارا حقيقيا للطرفين».وأكد الركراكي أن أداء المنتخب المغربي عرف تطورا تدريجيا منذ الدور الأول، موضحا أن الجهاز الفني عمل على تجهيز عدد من اللاعبين، من بينهم. وأضاف أن المنتخب المغربي سيلاقي منتخبا نيجيريا «تجاوز خيبة الإقصاء من كأس العالم ويركز بالكامل على هذه البطولة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».ولفت إلى أن المربع الذهبي لهذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم يُعد الأقوى، نظرا لتواجد عدد من اللاعبين المتوجين بالكرة الذهبية الإفريقية، معتبرا أن ذلك «يعكس أفضل صورة لكرة القدم الإفريقية».من جهته، عبّر حارس المرمىعن ارتياحه لبلوغ نصف النهائي، واصفا ذلك بـ«الإنجاز الذي طال انتظاره»، مؤكدا أن المنتخب استعد جيدا لتقديم مباراة كبيرة.وأضاف المحمدي أن اللاعبين «جاهزون ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا» لمواجهة أحد أبرز المنتخبات الإفريقية، مشددا على أن المجموعة تدرك أهمية هذه المباراة لتحقيق التأهل إلى النهائي والاقتراب أكثر من التتويج باللقب القاري.