إسرائيل تقر بمقتل ضابطين و3 جنود بلبنان وحزب الله ينذر كريات شمونة

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أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين و3 من جنوده في معارك لبنان، في حين أعلن حزب الله استهداف قواعد ومصانع عسكرية في عكا وحيفا وعدة مستوطنات وأنذر مستوطنة كريات شمونة بالإخلاء.



ووفق إعلان الجيش الإسرائيلي فقد ارتفع عدد قتلاه في معارك لبنان إلى 15 في يومين، فيما ارتفع عدد العسكريين المصابين جنوبي لبنان خلال يومين إلى 88.





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وشن الجيش الإسرائيلي عدة غارات أمس الأحد على مناطق متفرقة من لبنان، كما دعا سكان 14 بلدة لإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأوَّلي.



من جهتها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 14 شخصا في القصف الإسرائيلي لبلدتين حارة صيدا والبرج الشمالي.



وفي آخر حصيلة للخسائر اللبنانية، أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى ألفين و672 شهيدا و12 ألفا و468 جريحا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



حزب الله

في المقابل، نشر حزب الله مشاهد لما قال إنها عملية تصديه لمحاولة توغل قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين، على الحدود اللبنانية الجنوبية.



وفي أحدث تطور وجه حزب الله تحذيرا لسكان مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وطالبهم بإخلائها فورا، وذلك بعد أن طلب في وقت سابق من سكان 25 مستوطنة إسرائيلية مغادرتها قبل قصفها.



واستهدف حزب الله الأحد قاعدة للصناعات العسكرية ومنطقة صناعية وتجمعات لقوات إسرائيلية و13 مستوطنة، ضمن 29 هجوما أعلن عنها منذ بداية يوم أمس.



فقد أعلن حزب الله أنه نفذ بسرب من المسيرات الانقضاضية هجوما على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.



وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح بين المتوسطة والطفيفة، بشظايا طائرة مسيرة أطلقت صباح أمس الأحد من لبنان وعبرت الحدود الإسرائيلية وحلقت لفترة من الزمن في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل قبل أن تقصف مصنع "باز" لتصنيع مكونات جوية أمنية في المنطقة الصناعية "بارليف" في مدينة كَرمَئيل شرق عكا دون أن تنجح الدفاعات الجوية في إسقاطها.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد المسيرة وفتح تحقيقا في ظروف الحادث.



وفي جنوب لبنان، قصف مقاتلو حزب الله قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا، بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ولاحقا استهدفوا بصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة خلة نايف، عند أطراف حولا.



كما استهدفوا مرتين تجمعا لقوات إسرائيلية عند أطراف بلدة عيترون (جنوبي لبنان) بدفعة صواريخ وقذائف مدفعية، وأطلقوا صواريخ على قوات عند بوابة فاطمة الحدودية (جنوب).



وبدفعات صواريخ قصف مقاتلو حزب الله تجمعات لجنود إسرائيليين في 6 مستوطنات هي: بيريا ومسكفعام (مرتين) ومرغليوت والمنارة (مرتين) وكرمئيل والمالكية.



كما قصفوا بالصواريخ 3 مستوطنات هي: كريات شمونة ونهاريا وإييليت هشاحر شمالي إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات