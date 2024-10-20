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السعودية.. إحالة مسؤولين بقناة تلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري

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Publié le Dimanche 20 Octobre 2024 - 09:25 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية في بيان، السبت، إنها أحالت مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري.

وقالت الهيئة إن التقرير "مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة"، وأوضحت أن التحقيق أجري "لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة."
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جاء هذا الإعلان السعودي بعد جدل أثاره تقرير بثته قناة "إم بي سي" ووصفت فيه قادة المقاومة بأنهم "إرهابيون".
وبعد التقرير، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، السبت، وقف عمل قناة "إم بي سي" السعودية في البلاد. وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع) إن قرار الإيقاف جاء نتيجة "لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها" على من وصفتهم "قادة النصر وقادة المقاومة". وأضاف البيان أنه جرى توجيه "الجهاز التنفيذي في الهيئة إلى إلغاء رخصة العمل الممنوحة" للقناة.
وبعد التقرير المثير للجدل، اقتحم عراقيون مكاتب شركة إنتاج مرتبطة بقناة "إم بي سي" السعودية في بغداد، احتجاجا على التقرير.


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