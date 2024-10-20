العراق.. الحشود الغاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار
أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يوم السبت، اقتحام حشود غاضبة لمقر قناة MBC السعودية في العاصمة العراقية بغداد وتدميره وإضرام النار به عقب تقرير مسيء لقيادات المقاومة.
وبحسب ما أفادت به مصادر من العراق، أضرم الشبان النار في مقر قناة MBC في العاصمة بغداد عقب نشر القناة تقرير يصف قادة المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية بالإرهابيين.
وبحسب ما أفادت به مصادر من العراق، أضرم الشبان النار في مقر قناة MBC في العاصمة بغداد عقب نشر القناة تقرير يصف قادة المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية بالإرهابيين.
اقتحم العراقيون المكتب الرئيسي ل MBC في بغداد بعد أن وصفت محطة التلفزيون السعودية قادة المقاومة الفلسطينية بأنهم إرهابيون.— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 19, 2024
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وقال النائب العراقي مصطفى سند عبر حسابه على "فيسبوك": "قناة MBC IRAQ المدعومة حكوميا، الموضوع لا ينتهي بالتكسير أو الحرق، لا مكان لكم في العراق، وسيتم العمل على إلغاء رخصتكم واسم العراق لا يتشرف بالعملاء".
وعملت قوات الأمن العراقية على إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر قناة MBC في العاصمة بغداد.
🔴🔴🔴— משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) October 18, 2024
أحراق قناة ال MBC في بغداد العراق pic.twitter.com/nkXhqGlXr8
يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت تقرير قناة MBC السعودية الناطقة باللغة العربية، مشددة على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها".
احراق مقر MBC في العراق بعد إساءتها المتعمده للمجاهدين pic.twitter.com/8WGFkjDRCa— صوت لبنان (@arisaqz1) October 19, 2024
وأكدت أن "تقرير MBC ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقادتها، ويصف أعمال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل بالإرهاب، في سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها".
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