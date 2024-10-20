العراق.. الحشود الغاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار

🔴🔴🔴

أحراق قناة ال MBC في بغداد العراق pic.twitter.com/nkXhqGlXr8 — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) October 18, 2024

احراق مقر MBC في العراق بعد إساءتها المتعمده للمجاهدين pic.twitter.com/8WGFkjDRCa — صوت لبنان (@arisaqz1) October 19, 2024

وقال النائب العراقي مصطفى سند عبر حسابه على "فيسبوك": "قناة MBC IRAQ المدعومة حكوميا، الموضوع لا ينتهي بالتكسير أو الحرق، لا مكان لكم في العراق، وسيتم العمل على إلغاء رخصتكم واسم العراق لا يتشرف بالعملاء".وعملت قوات الأمن العراقية على إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر قناة MBC في العاصمة بغداد.يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت تقرير قناة MBC السعودية الناطقة باللغة العربية، مشددة على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها".وأكدت أن "تقرير MBC ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقادتها، ويصف أعمال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل بالإرهاب، في سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها".